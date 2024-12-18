Небольшая доработка ТГ бота (Telethon)

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Закрыт4 заявки185 просмотров

Проблема с большими видео

Нужно сделать так что бы мой телеграм бот (автоответчик) отправлял в телеграм данные о ширине и высоте видео, а так же делал превьюшки.

Сейчас телеграм (если не задавать размеры видео и превьюшку) - автоматически режет и изменяет видео на квадрат

Доработка сайтовСоздание ботов
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