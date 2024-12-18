Проблема с большими видео

Нужно сделать так что бы мой телеграм бот (автоответчик) отправлял в телеграм данные о ширине и высоте видео, а так же делал превьюшки.

Сейчас телеграм (если не задавать размеры видео и превьюшку) - автоматически режет и изменяет видео на квадрат