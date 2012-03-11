Небольшая правка верстки + доработать Ajax

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Есть веб-форма: приклеена к краю экрана, пи нажатии выплывает полностью и что-то отображает.
Однако под ИЕ отображается не совсем корректно.
Нужно поправить CSS (вероятно проблема с fixed).
+ есть небольшой скрипт на Аякс: при нажатии на ссылку обрабатываем ПХП, получаем ответ.
Нужно вынести код самого скрипта в отдельный файл и сделать пример не для одной такой ссылки, а если бы их было несколько, типа
object_1
object_2
...
object_n
loader_1
loader_2
...
loader_n
Соответственно нужно чтобы каждый при нажатии на него реагировал адекватно.
Исходный код прикрепил, жду предложений/решений.
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