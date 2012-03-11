Небольшая правка верстки + доработать Ajax

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка114 просмотров
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Есть веб-форма: приклеена к краю экрана, пи нажатии выплывает полностью и что-то отображает.

Однако под ИЕ отображается не совсем корректно.

Нужно поправить CSS (вероятно проблема с fixed).

+ есть небольшой скрипт на Аякс: при нажатии на ссылку обрабатываем ПХП, получаем ответ.

Нужно вынести код самого скрипта в отдельный файл и сделать пример не для одной такой ссылки, а если бы их было несколько, типа

object_1

object_2

...

object_n

loader_1

loader_2

...

loader_n

Соответственно нужно чтобы каждый при нажатии на него реагировал адекватно.

Исходный код прикрепил, жду предложений/решений.

Ajax
12 лет назад
NeedYourHelp
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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