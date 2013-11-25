Небольшая работа по OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки105 просмотров

Нужен человек, который хорошо знаком с Open Cart для небольшой работы- передвинуть баннеры, проверить работы выгрузки с основного сайта, сделать перестановку модулей на главной странице. Работа лёгкая, но повторюсь, нужен человек кто уже знаком с OpenCart. Прошу писать скайп.

Opencart
11 лет назад
strongman
Даниил 
44 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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