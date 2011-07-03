Небольшая задача по комментариям в wordpress.

Есть шаблон под wordpress. Надо, чтобы в древовидных комментариях при клике на кнопку "ответить на комментарий", расположенную под каждым комментарием, тут же сразу открывалась форма добавления комментария.

При это форму добавления комментария надо вынести в отдельную функцию, чтобы она встречалась в коде только один раз.

Оплата Яндекс.деньгами.

Предложения оставляйте только здесь, я сам свяжусь с выбранным исполнителем.