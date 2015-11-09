Небольшие изменения в модуле оплаты Kaznachey для Prestashop

Дано:

Платёжный шлюз казначей kaznachey.ua

Модуль оплаты с помощью казначей для Prestashop (у ребят нет престашопера, а так как вопрос срочный ищу специалиста здесь).

Сайт мультивалютный, т.е. оформить заказ можно в любой валюте (USD, UAH, RUB, EUR).

При оформлении заказа модуль отправляет на шлюз сумму, которая получилась, но в гривне, т.е. не передаёт ИД валюты в которой он отправляет заказ на платёжный шлюз. Т.е. если клиент оформляет заказ в гривне, то всё нормально, а вот если в долларах, то заказ на 500 баксов, будет отправлен на шлюз как 500 грн.

Необходимо:

Правильно передать валюту на шлюз, чтобы не было проблем с оплатой заказа.

Укажите стоимость за проект или сколько у Вас это займёт времени +- и Ваш рейт.