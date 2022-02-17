Небольшие коррекции по сайту на wordpress

Добрый день! Необходимо автоматизировать процесс поднятия анкет на сайте. ТЗ прилагаю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внести коррекции в работу плагина, написать скрипт, переставить на странице продукта блоки местами.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Cайт о гороскопе.Пользователь вводит данные, имя, фамилия, дата рождения, электронная почта и т. д., и нажимает «Отправить»!API принимает эти запросы и отправляет готовую информацию в виде новой ссылки или pdf-файла почту.Есть готовый API)Закрыт2 года назад
Подключить цели яндекс и гугл на кнопку https://forma.tinkoff.ru/docs/credit/api/Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется доработка интеграции одного из сайтов (ocStore 2.3) с RetailCRM. Нужно перенести клиентов из RetailCRM в личный кабинет Opencart. Настроить синхронизацию статусов заказов из RetailCRM в ocStore. А также небольшие корректировки модуля для связки Opencart и ...Закрыт2 года назад
Есть пару быстрых правок для сайта с woocommerce, которые необходимо сделать: 1) Автообновление корзины в шапке при добалении товара в корзину на странице всех товаров 2) Добавить новый к карточке товара 3) Убрать ссылки на товары при ...Закрыт2 года назад
Битрикс. Найти вирус Починить сайт . https://www.tuplex.ru/Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется помощь программиста в правках на рабочих сайтах по PHP. Все правки нужно делать по ТЗ. Они несложные. Начать можно сразу. У каждой правки свой бюджет.Веб-программирование10 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо реализовать интеграцию AmoCRM и фулфилмент сервиса reworker. Общая схема как видится итоговый результат:1. Добавление нескольких товаров с их ценами в одной сделке (наработки такого решения у нас есть - поделимся).Менеджер ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужен программист. Надо внести в код пикселя определенные параметры событий. [url=https://www.facebook.com/business/help/606577526529702?id=1205376682832142] [b]Наша цель: 1. Запустить динамическую рекламу на каталог продуктов в ФБ. Планировали вести трафик на сайт. Трудности, которые не удаётся решить: 1. Кампанию по каталогу запустить не ...Закрыт2 года назад