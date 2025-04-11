Небольшие правки на сайте под Wordpress

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Открыт13 заявок157 просмотров

Нужно сделать небольшие правки на сайте под wordpress сайт на купленном шаблоне с визуальным редактором но нужно кое где покопаться с кодом. Так же нужно установить несколько языков с автоматическим переводом сайта. Подробности в личку

WordPressДоработка сайтов
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