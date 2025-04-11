Требуется создать простой парсер погоды, который будет извлекать данные с сайта AccuWeather. При запуске парсер должен сохранять параметры погоды в файл Excel по заранее предоставленным URL локаций. Все необходимые ссылки будут предоставлены отдельно.
Небольшие правки на сайте под Wordpress
Нужно сделать небольшие правки на сайте под wordpress сайт на купленном шаблоне с визуальным редактором но нужно кое где покопаться с кодом. Так же нужно установить несколько языков с автоматическим переводом сайта. Подробности в личку
Заявки фрилансеров
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