Небольшое изменение в коде темы WP

Здравствуйте.

Необходимо внести некоторые коррективы в формат вывода главной страницы сайта на wordpress.

Необходимо, чтобы при формировании главной страницы в цикле(loop) проверялось наличие у каждой записи произвольного поля с именем site (значение данного поля может принимать значения soft, linux, web либо поле может отсутствовать) и в зависимости от его значения формировался заголовок каждого анонса на главной.

То есть, если сейчас формирование заголовка происходит вот так:

то должно (схематически) выглядеть так:

" >Название раздела сайта в зависимости от значения поля "site" --

Нынешнее содержимое index.php - в приложении. Также в конце файла перечислены возможные значения поля и соответствующие им URL.