Уже практически все сделано, только надо немного подлатать! 1. http://nametest01.info/ заполняем окна, далее вводим номер телефона 2. появляется окно "Пожалуйста подтвердите указанный вами номер телефона." 3. абоненту приходит смс "Отправьте ...
Небольшое изменение в коде темы WP
Здравствуйте.
Необходимо внести некоторые коррективы в формат вывода главной страницы сайта на wordpress.
Необходимо, чтобы при формировании главной страницы в цикле(loop) проверялось наличие у каждой записи произвольного поля с именем site (значение данного поля может принимать значения soft, linux, web либо поле может отсутствовать) и в зависимости от его значения формировался заголовок каждого анонса на главной.
То есть, если сейчас формирование заголовка происходит вот так:
то должно (схематически) выглядеть так:
" >Название раздела сайта в зависимости от значения поля "site" --
Нынешнее содержимое index.php - в приложении. Также в конце файла перечислены возможные значения поля и соответствующие им URL.
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