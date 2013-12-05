Небольшое изменение в коде темы WP

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Завершен4 заявки151 просмотр

Здравствуйте.

Необходимо внести некоторые коррективы в формат вывода главной страницы сайта на wordpress.

Необходимо, чтобы при формировании главной страницы в цикле(loop) проверялось наличие у каждой записи произвольного поля с именем site (значение данного поля может принимать значения soft, linux, web либо поле может отсутствовать) и в зависимости от его значения формировался заголовок каждого анонса на главной.

То есть, если сейчас формирование заголовка происходит вот так:

то должно (схематически) выглядеть так:

" >Название раздела сайта в зависимости от значения поля "site" --

Нынешнее содержимое index.php - в приложении. Также в конце файла перечислены возможные значения поля и соответствующие им URL.

LinuxWordPress
11 лет назад
Vorobeyko
Евгений 
39 лет
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Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tryretry
Уфимцев 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
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tryretry
Уфимцев 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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