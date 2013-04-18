Необходима разработка простого видео чата без комнат. Просто с возможностью подключения к определенному человеку по ссылке. Ни каких массовых комнат. Обязательно с подключением к бд
Небольшое приложение для Facebook
Приветствую,
необходимо создать небольшое приложение для FB, которе ежедневно будет автоматически добавлять запись на стену подписанному пользователю.
Для тех, кто уже работал с FB — тут задача на пару часов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно подключить PayPal по схеме - оплата - автоматическое генерирование серийного ключа - отправка ключа покупателю. Кто-нибудь это уже делал?Закрыт12 лет назад
Раз в день на email приходит письмо, в котором несколько (10-15) линков на сайты, которые надо распарсить, вытянув информацию по недвижимости. Здесь пример письма не даю, линки быстро устаревают, email могу переслать заинтересованным кандидатам. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Доброго времени суток! Требуется человек для решения некоторых (достаточно простых задач) на статейном сайте, построенном на 1с Битрикс. Задачи вида: Поправить вывод Title на страницах категории; Убрать ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна интеграции магазина на OpenCart и SMF . OpenCart в корне, SMF в папке, либо наоброт. Одинаковые логин-пароль, данные пользователя, авторизация. Но у каждого свой кабинет и отдельная mysql база. --- ...Закрыт12 лет назад
Здравствуйте, нужно найти или создать компонент плагин или модуль интеграции openmeeting в мероприятия jomsocial. Вкратце, при создании мероприятия в JomSocial 2.8.4 Joomla 2.5.9 одновременно создается комната с вебинарами в openmeeting, в созданном мероприятии ...Закрыт12 лет назад
Доброго времени господа. Нужно спарсить данные. Подробности в архиве. Там несложно - по шаблону. Просто нужно разобраться. Пишите Ваши сроки и цены.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Создать готовый или доработать существующий каталог объявлений. Сайт на Joomla 3.0 Функционал и дизайн каталога в прикрепленном файле. Бюджет до 100$. В предложении указывайте сроки и вашу цену, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть две партнерки www.loadpays.com и http://profitraf.ru/ обе партнерки манетизируют скачиваемый файловый трафик -задача сосздать скрипт который совместит две партнерки одновременно или просто сделать так чтобы работало именно две партнерки.При этом есть ...Закрыт12 лет назад
Требуется опытный php программист для работы над проектом study.ru Доработка функционала, исправление ошибок. Партайм. При отклике указывайте, пожалуйста, стоимость за час работы.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад