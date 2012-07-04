Немного доделать модуль instantmaps для instantcms

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка113 просмотров

Нужно небольшое не сложное дополнение для модуля instant maps системы instant cms. Дополнение не сложное - нужно добавиь в базу одну таблицу, в админке сделать графическую оболочку для внесения данных в эту таблицу и настроить стили css для вывода данных с этой таблицы на сайте.

Все наглядно покажу и расскажу при личном общении.

CSS
13 лет назад
3aaaaaa3
Фёдор 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров