Необходим человек с опытом работы с video.js и VAST/VPAID

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка133 просмотра

Нужно сделать так, что-бы плеер проигрывал предоставляемые нами vast теги, запускаемые через swf(не html5). 

Сразу скажу что доступные в паблике плагины работать с нашими тегами не могут, по каким-то причинам, поэтому надо либо доработать их, либо написать с нуля.

HTML
9 лет назад
BrutalRebel
Иванов 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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