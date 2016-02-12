Необходим человек с опытом работы с video.js и VAST/VPAID

Нужно сделать так, что-бы плеер проигрывал предоставляемые нами vast теги, запускаемые через swf(не html5).

Сразу скажу что доступные в паблике плагины работать с нашими тегами не могут, по каким-то причинам, поэтому надо либо доработать их, либо написать с нуля.