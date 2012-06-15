Необходим динамически растягивающийся iframe

Работу выполнил качественно, и очень ответственно, хотя потраченное время исполнителя и близко не стоило суммы проекта, но он твёрдо заявил - если обещал, сделаю, и сделал ! Очень приятно когда человек думает больше о клиенте чем о себе. Однозначно рекомендую к сотрудничеству. Буду обращаться ещё.