Интерисует сбор в интернет базы данных регионов европы, и фильтрация по странам
Необходим обычный сайт с руссифицированной CMS Joo
Необходим обычный сайт с руссифицированной CMS Joomla и шаблоном yootheme!
нужно поставить шаблон,3 компонента,всё настроить и закачать на хостинг,
http://demo.yootheme.com/ шаблон INTRO и все так как там нужно
Выбранный исполнитель
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