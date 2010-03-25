Необходим обычный сайт с руссифицированной CMS Joo

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Закрыт5 заявок152 просмотра

Необходим обычный сайт с руссифицированной CMS Joomla и шаблоном yootheme!

нужно поставить шаблон,3 компонента,всё настроить и закачать на хостинг,

http://demo.yootheme.com/ шаблон INTRO и все так как там нужно

Joomla
15 лет назад
masterroof_info
Владимир 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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