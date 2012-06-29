Необходим портал на Джумла

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки113 просмотров

Необходим портал на джумле для социальной благотворительной сети.

тз в аттаче. Можно использовать JomSocial.

Требуется ответственный исполнитель.

Без предоплаты, но на вашем сервере, либо предоплата ровно по средине проекта.

Тем кто в отпуске, у кого мало времени просьба не писать.

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Joomla
13 лет назад
Vladim
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
29 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров