Необходимо доработать модуль рассылки для DLE. Ранее писался другим программистом. При непосредственно рассылке использует скрипт движка DLE. Проблемы - рассылка перестала отправляться всем пользователям. Иногда отправляется, иногда нет. Скорее всего причина в кривости ...
Необходим портал на Джумла
Необходим портал на джумле для социальной благотворительной сети.
тз в аттаче. Можно использовать JomSocial.
Требуется ответственный исполнитель.
Без предоплаты, но на вашем сервере, либо предоплата ровно по средине проекта.
Тем кто в отпуске, у кого мало времени просьба не писать.
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