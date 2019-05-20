Необходим скрипт для автоматизации вклейки в видеоролик изображений

Сайт позволяет клиентам просматривать видео (в т.ч. 360 видео) снятые на улицах города.

На видео есть билборды в которые клиент для ознакомления с результатом можно установить свою рекламу (фото) и скачать видео-ролик с уже вклеенным в билборд изображением.

На текущий момент полученный заказ обрабатывается вручную.

Требуется автоматизация процесса. Т.е. из исходного видео и изображения получить готовый видеоролик. Кто сталкивался. у кого есть опыт?

Пример видеоролика:

http://mpc.loveitgroup.com.ua/upload/files/2019/05/20/693409/25701614fa2d7e5ecd4a6fd95aa098ca.mp4?977