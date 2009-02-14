Необходима консультация по разработке парсера

Человек быстро со мной связался и сразу показал хорошее знание дела. Считаю, что такая подробная консультация со схемой выполнения работы прекрасно оправдывает 20$, позже мой проект принесет в тысячи раз больше, а сейчас главное - грамотный подход, в чем мне и помог Zeox.