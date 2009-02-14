Необходима консультация по разработке парсера

Написать скриптик для автоматической проверки на зарегистрированность почтовых ящиков на mail.ru проверка начная от 1 символа до 14 по комбинациям букв от "a" до "z" и цифр от "0" до "9" с выдачей результата - список ...
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Добрый день!
Стоит задача разработать уникальный парсер, но не хватает подробностей для реализации, нужен человек, который имеет хороший опыт в этой области и подробно расскажет и направит реализацию разработки.
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