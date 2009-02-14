Необходима консультация по разработке парсера

$20
Веб-программированиеЗавершен9 заявок212 просмотров
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Добрый день!

Стоит задача разработать уникальный парсер, но не хватает подробностей для реализации, нужен человек, который имеет хороший опыт в этой области и подробно расскажет и направит реализацию разработки.

15 лет назад
7legend
Иванов 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Zeox
Bee John 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Человек быстро со мной связался и сразу показал хорошее знание дела. Считаю, что такая подробная консультация со схемой выполнения работы прекрасно оправдывает 20$, позже мой проект принесет в тысячи раз больше, а сейчас главное - грамотный подход, в чем мне и помог Zeox.
Рад не первому сотрудничеству с этим заказчиком. Очень хочется отметить его ответственность перед исполнителем. Доверяю этому человеку на все 100%, абсолютно уверен, что в случае качественно выполненной работы получу оплату. Это тот, редкий, тип заказчиков, с которыми можно работать на "честном слове". Всем рекомендую. Буду рад совместной работе в дальнейшем.