Необходимы правки шаблона Landing Page

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок226 просмотров

Необходимы правки шаблона Landing Page.

Правки: смена цвета шаблона, сменить шрифты, сверстать страницу, сделать по новому интеграция между amoCRM и Telegram. Полный список с подробностями и правками отправлю в ЛС

Верстка страницИнтеграция API
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