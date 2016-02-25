Необходимо доделать форму обратной связи на сайте.

Здравствуйте, уважаемые веб-разработчики.

Требуется, подправить форму обратной связи на сайте. После заполнения формы, все письма приходят не в правильной кодировке. Вроде делал все возможное, на что хватило знаний - не помогло. На "локалхосте" все работает правильно. Форма интегрирована в сайт и установлена на хостинге. Сайт на wordpress. Дам доступ по ftp. Жду от вас откликов с вашей ценой.

Оплата по факту работы.