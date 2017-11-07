Необходимо доработать дополнение системы cs-cart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка90 просмотров

Веб студии нужен исполнитель проекта.  

Необходимо доработать дополнение системы cs-cart https://www.cs-cart.com/multivendor.html

Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп.

8 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

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Нет заявок фрилансеров