Необходимо доработать функционал

$200
Веб-программированиеЗавершен2 заявки220 просмотров
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Есть сайт, готов на 95%, необходимо доработать функционал. Всё что надо сделать/исправить, подробно описано в т.з. Бюджет до 200$ Предпочтение отдам тому кто сделает дешевле не теряя в качестве. Т.з. прикрепил к проекту.

Skype: Zadir4ik

ICQ: 9263220

13 лет назад
w1nners
Павел 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
lusin
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$200
7 дней
Отличный исполнитель, знает своё дело! всегда вежлив и отзывчив.. ;) Так держать, буду обращаться ещё... И вм советую.
Отличный заказчик. Всегда на связи, адекватная и полная постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.
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