Необходимо доработать существующий проекта по продажам (Yii2)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок167 просмотров

Необходимо доработать существующий проекта по продажам.

Проект написан на yii2 framework, обязательно умение работать с git

GitYii
10 лет назад
Denis_Lushchenko
Денис Лущенко 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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