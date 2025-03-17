Необходимо интегрировать чат, реализованный на Django и Bootstrap

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок253 просмотра

Есть два сайта:

Первый сайт: реализован на Django с использованием Bootstrap. Основная функциональность — чат.

Второй сайт: реализован на Piranha CMS. Необходимо интегрировать чат и виджет с первого сайта на этот сайт.
Обмена данными системами не происходит. Чат выступает в виде AI помощника поверх второго сайта.
Тестовая страница сайта здесь: https://chatbot.digitranslab.com/chat_user/

BootstrapDjangoИнтеграция API
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