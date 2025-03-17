Требуется разработать искусственный интеллект, который будет помогать в работе ВУЗа. Тематика задания не ограничена, важно, чтобы проект был связан с задачами института. Ожидаются идеи и решения, которые могут быть полезны для образовательной среды.
Необходимо интегрировать чат, реализованный на Django и Bootstrap
Есть два сайта:
Первый сайт: реализован на Django с использованием Bootstrap. Основная функциональность — чат.
Второй сайт: реализован на Piranha CMS. Необходимо интегрировать чат и виджет с первого сайта на этот сайт.
Обмена данными системами не происходит. Чат выступает в виде AI помощника поверх второго сайта.
Тестовая страница сайта здесь: https://chatbot.digitranslab.com/chat_user/
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