Есть два сайта:



Первый сайт: реализован на Django с использованием Bootstrap. Основная функциональность — чат.



Второй сайт: реализован на Piranha CMS. Необходимо интегрировать чат и виджет с первого сайта на этот сайт.

Обмена данными системами не происходит. Чат выступает в виде AI помощника поверх второго сайта.

Тестовая страница сайта здесь: https://chatbot.digitranslab.com/chat_user/