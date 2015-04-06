Сделать файл в формате YML для загрузки на торговую платформу небольшого каталога товаров (10 - 12 шт.). Подробности пришлю исполнителю.
Необходимо интегрировать вордпресс в дизайн сайта
Необходимо интегрировать вордпресс в среднюю колонку сайта (http://forumbonus.ru)
Т.Е. нужно чтобы сайт остался прежним, а в средней колонке был блог на движке вордпресса, на каком нибудь минималистичном шаблоне, при чем блог нужен на главной странице и ещё в двух разделах. Реализацию данного проекта рассмотрю в различных ваших предложениях, так же желательно допилить отдельный маленький блок, который отображал последние статьи блога со всех разделов. Если изъяснился не совсем понятно, обьясню все в подробностях!
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