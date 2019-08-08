Необходимо на сайте разместить тарифный калькулятор

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Закрыт6 заявок185 просмотров

На сайте необходимо разместить тарифный калькулятор. Техническое задание во вложении. Сайт создан на drupal. 

Drupal
6 лет назад
Refservice
Руслан 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров