Необходимо написать бекенд для приложения на Laravel

Необходимо написать бекенд для приложения на фреймворке Laravel. Суть приложения в том, что пользователь может сохранять и потом получать назад фотографии с указанием некоторых характеристик.

Бекенд должен работать со следующими сущностями:

- Пользователь (пользователь и его профиль)

- Проифиль метрики (профили фотографий - типизация)

- Фотография (фотографии с привязкой к профилю и пользователю)

- Справочники (список типов профилей, города, служебные справочники и т.д. - около 12 справочников)

Опишем более подробно методы для моделей (По сути CRUD)

- Пользователь

--- Создать, Изменить, Авторизоваться, Получить

- Проифиль метрики

--- Создать, Изменить, Удалить, Получить

- Фотография

--- Создать, Изменить, Удалить, Получить

- Справочники

--- Получить

Все данные отдаются в формате JSON. СУБД - MySQL. Авторизация классическая. Веб морду делать не нужно, т.к. это для приложения только.

Из функционала на бекенде -

- Кеширование данных с инвалидацией

- Резайз картинок и их сохранение в кеше с ивалидацией. (Желательна интгерация с S3)

- Авторизация/Регистрация пользователя как локальная, так и через OAuth (соцсети VK, FB)

- Постинг данных в фейсбук/ВК/Твиттер

- Получение данных из соцсетей для обогащения профиля

- Базовая админка для просмотра и редактирования данных на уровне сущностей

- Базовая бизнес-логика (начисление баллов за действия - добавление фото, регистрация, добавление профиля)