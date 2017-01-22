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Необходимо написать бекенд для приложения на Laravel
Необходимо написать бекенд для приложения на фреймворке Laravel. Суть приложения в том, что пользователь может сохранять и потом получать назад фотографии с указанием некоторых характеристик.
Бекенд должен работать со следующими сущностями:
- Пользователь (пользователь и его профиль)
- Проифиль метрики (профили фотографий - типизация)
- Фотография (фотографии с привязкой к профилю и пользователю)
- Справочники (список типов профилей, города, служебные справочники и т.д. - около 12 справочников)
Опишем более подробно методы для моделей (По сути CRUD)
- Пользователь
--- Создать, Изменить, Авторизоваться, Получить
- Проифиль метрики
--- Создать, Изменить, Удалить, Получить
- Фотография
--- Создать, Изменить, Удалить, Получить
- Справочники
--- Получить
Все данные отдаются в формате JSON. СУБД - MySQL. Авторизация классическая. Веб морду делать не нужно, т.к. это для приложения только.
Из функционала на бекенде -
- Кеширование данных с инвалидацией
- Резайз картинок и их сохранение в кеше с ивалидацией. (Желательна интгерация с S3)
- Авторизация/Регистрация пользователя как локальная, так и через OAuth (соцсети VK, FB)
- Постинг данных в фейсбук/ВК/Твиттер
- Получение данных из соцсетей для обогащения профиля
- Базовая админка для просмотра и редактирования данных на уровне сущностей
- Базовая бизнес-логика (начисление баллов за действия - добавление фото, регистрация, добавление профиля)
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