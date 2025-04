Необходимо написать несколько команд на laravel 4.2

Есть старый движок написанный на plain php с каким-то таким кодом

/* connect to main DB */

if (!$db = mysql_connect($config['hostname'], $config['username'], $config['password'], true)

) {

print("

Can't Connect to the DB !

");

}

else {

mysql_select_db($config['database'], $db);

mysql_query("SET NAMES 'utf8' COLLATE 'utf8_general_ci'", $db);

}

сейчас основной сайт мигрировал на laravel 4.2 и нужно переписать эти скрипты в стиле laravel. вам присылаем php файл старый, вы все переписываете по канонам laravel и выкладываете все на bitbucket.

оплата почасовая. работы много, готовы подсказывать.