Здравствуйте! Суть проблемы в следующем: при выборе английской версии сайта и открытии раздела accommodation и при нажатии на картинку с номером открывается страница с ошибкой. В админке (прикрепленный файл) при нажатии просмотреть запись все правильно ...
Необходимо написать несколько команд на laravel 4.2
Есть старый движок написанный на plain php с каким-то таким кодом
/* connect to main DB */
if (!$db = mysql_connect($config['hostname'], $config['username'], $config['password'], true)
) {
print("Can't Connect to the DB !\n");
}
else {
mysql_select_db($config['database'], $db);
mysql_query("SET NAMES 'utf8' COLLATE 'utf8_general_ci'", $db);
}
сейчас основной сайт мигрировал на laravel 4.2 и нужно переписать эти скрипты в стиле laravel. вам присылаем php файл старый, вы все переписываете по канонам laravel и выкладываете все на bitbucket.
оплата почасовая. работы много, готовы подсказывать.
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