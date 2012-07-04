Необходимо настроить механизм покупки. Битрикс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки78 просмотров

Надо сделать поп-ап окно после нажатия на кнопку в корзину.

Всплывает окно чтоб потом можно было выбрать оформить заказ или продолжить покупку.

13 лет назад
akarih
Артём 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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