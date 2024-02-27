Требуется опытный разработчик для создания или доработки сайта на WordPress с Elementor. Задачи включают верстку по дизайну, настройку под устройства, установку плагинов, базовую SEO-настройку и интеграцию с формами. Необходимо портфолио и понимание UX/UI. Работа удалённая, оплата по этапам или фиксированная.