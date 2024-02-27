Необходимо настроить передачу данных методом server-to-server с сайтом

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Необходимо настроить передачу данных методом server-to-server с сайтом

Ссылки на ТС: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Po-Ac9-36VCfrlR0qVoOOqzV7kTxzoXikp3XNQn6uNM/edit?usp=sharing

Windows Server
19 дней назад
guest_1744558433332
19 дней в сервисе
Был
19 дней назад

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