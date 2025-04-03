Необходимо отредактировать сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
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Открыт12 заявок329 просмотров

https://docs.google.com/document/d/1Ygtd9Zx1F4M0uEsGaOhIIVy3ZNjjlsA068O7nzO7WtY/edit?usp=sharing

Сам сайт osnovapol.ru/

WordPressДоработка сайтов
месяц назад
Вова
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10 дней назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
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21 час назад
39 отзывов(-3)
16 дней назад
ТОП-10
Веб-программирование
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
11 часов назад
19 дней назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
24 дня назад
Юрий
 
16 лет
год в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
месяц назад
Человеческое
 
25 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Сергей
 
33 года
10 лет в сервисе
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день назад
13 отзывов
месяц назад
Мгер
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
3 отзыва
месяц назад
Фамилия
 
37 лет
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22 дня назад
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Марсель
 
28 лет
3 года в сервисе
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2 дня назад
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Алексей
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
месяц назад
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
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44 минуты назад
31 отзыв
месяц назад
Лучший веб-программист апреля
ТОП-10
Веб-программирование
Денис
 
31 год
год в сервисе
Был
12 часов назад
10 отзывов
месяц назад