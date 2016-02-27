Необходимо перед форумом вставить страницу с капчей

добрый день

есть форум на ips4 стоящий на lamp(debian).

необходимо перед ним вставить страницу с капчей, так чтобы только после правильного ввода капчи можно было перейти на форум.

особенности работы:

сейчас происходит апгрейд форума с версии 3.4 до 4.1 и смена сервера поэтому дать вам доступ к серверу для выполнения работы не имею возможности.

выполненную вами работу я могу запустить только у себя на локалхосте а потом самостоятельно перенесу ее на сервер

сколько будет стоить ваша работа?

я могу внести сразу предоплату.