Необходимо перед форумом вставить страницу с капчей

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Закрыт1 заявка79 просмотров

добрый день

есть форум на ips4 стоящий на lamp(debian).

необходимо перед ним вставить страницу с капчей, так чтобы только после правильного ввода капчи можно было перейти на форум.

особенности работы:

сейчас происходит апгрейд форума с версии 3.4 до 4.1 и смена сервера поэтому дать вам доступ к серверу для выполнения работы не имею возможности.

выполненную вами работу я могу запустить только у себя на локалхосте а потом самостоятельно перенесу ее на сервер

сколько будет стоить ваша работа?

я могу внести сразу предоплату.

Debian
9 лет назад
kosia121
44 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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