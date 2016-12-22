Необходимо переделать корзину и Opencart Дизайн rtl

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка93 просмотра

Нужно корзину сделать в один шаг , упростить то есть после добовления в корзину попадали на стр где видно кол-во товаров в корзине и сразу оставить данные и способы оплаты и доставки, и разбиения платежа.. 

Сделать дизайн rtl справо на лево.. 

Сделать разбиение платежа на 12 ,24,36, в корзине

Opencart
8 лет назад
skarlat_tsg
Анатолий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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