Здравствуйте уважаемые профессионалы. Нужно внести изменения в WP woocommerce: добавить в товары кол-во дней доставки и стоимость доставки. Настроить плагин импорта товаров в яндекс маркет - YML
Необходимо переделать корзину и Opencart Дизайн rtl
Нужно корзину сделать в один шаг , упростить то есть после добовления в корзину попадали на стр где видно кол-во товаров в корзине и сразу оставить данные и способы оплаты и доставки, и разбиения платежа..
Сделать дизайн rtl справо на лево..
Сделать разбиение платежа на 12 ,24,36, в корзине
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