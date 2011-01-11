Для долгосрочного сотрудничества ищу специалиста по shopcms. Опыт работы обязателен, наличие обширного портфолио предпочтительно. В качестве первого задания: реализация поиска как в яндекс маркете (поиск по параметрам в зависимости от категории ...
Необходимо переделать навигацию в блоке на сайте
Что имеется: код блока "котировки валют" вставлен в статическую страницу (на рисунке валюты расположены справа сбоку графика).
Что нужно: Переделать навигацию в блоке согласно рисунка (сверху в выпадающем меню и кнопкой "нарисовать") и чтобы он был там же, в статической странице.
Прикладываю картинку и код существующего модуля и картинку в требуемой переработке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день , есть сайт oiocar.com.ua , на нём есть логотип (чёрная машина), нужно сделать во флеше , чтоб много ресурсов не тянуло с сайте , варианты сюда или в skype: souldp .Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Сделать флеш карту интерактивную задание в приложениеЗавершен14 лет назад
- $50
Дизайн есть, нужно сверстать и установить на готовый скрипт (тоже есть) + настроить интернет аукцион Без предоплаты. оплата по факту. Возможно долгосрочное сотрудничествоЗавершен14 лет назад
Видео портал позволяет пользователям делать прямые трансляции видео.. По функционалу похож на http://www.freedocast.com/ http://www.livestream.com/ http://www.ustream.tv/ http://www.rutube.ru http://espn.go.com/video/ Тз прикреплено ниже.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Добрый день. Нуждаюсь в помощи- нужно сверстать простой дизайн и интегрировать его в Joomla. По сути этот сайт-визитка с портфолио. Сайт некоммерческий(о художнике), поэтому много денег, к сожалению, предложить не смогу. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен грамотный верстальщик и программист. Дизайн в psd. ТЗ во вложении. Необходимо будет доработать web assist SS под необходимый функционал. Просьба реально оценивать свои возможности по проекту.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $5
Надо разобраться и исправить почему не работает регистрация и авторицация на сайте www.fisher-mag.ruВеб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требования: ASP.NET HTML/CSS Microsoft Visual Studio для создания ASPX .NET WebParts, работающего под SharePoint MOSS Желательно знать: English Jquery Ajax Javascript Нужно ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется сделать для сайта несколько эффектов: 1. Чтоб при наведении на ссылку она красиво выделялась, ссылка текстовая 2. При нажатии на определенный тип ссылки показывались другие ссылки без перехода на другую страницу, если ...Завершен14 лет назад