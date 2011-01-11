Необходимо переделать навигацию в блоке на сайте

Что имеется: код блока "котировки валют" вставлен в статическую страницу (на рисунке валюты расположены справа сбоку графика).

Что нужно: Переделать навигацию в блоке согласно рисунка (сверху в выпадающем меню и кнопкой "нарисовать") и чтобы он был там же, в статической странице.

Прикладываю картинку и код существующего модуля и картинку в требуемой переработке.