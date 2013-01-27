Необходимо поправить регулярные выражения

$50
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок148 просмотров
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Имеется парсер контента, работающий на регулярных выражениях. После изменения дизайна целевого сайта, неоторые данные перестали обрабатываться. Необходимо исправить 2 шаблона регулярных выражений.

11 лет назад
gromoboec2
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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