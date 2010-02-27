Доработать скрипты на javascript, jquery. На данный момент 2 скрипта. Если все будет удачно, надеюсь на дальнейшее взаимодействие, так как подобные задачи возникают часто.
Необходимо провести комплексную оптимизацию сайта
Что нужно:
1. До: прогон тестов и анализ текущего состояния, перечень проблем, узких мест (с указанием скоростей "как-есть-сейчас"/"как-должно-быть") с указанием приоритетности, способов и сроков их решения
2. Оптимизация
3. После: отчет о производительности системы (с указанием скоростей "как-должно-быть"/"как-получилось", подтвержденными результатами тестов sql-запросов и объяснением разницы между планировавшимся и полученным результатом), с комментариями, что плохо, а что хорошо, что изменено (включая изменения в БД, оптимизацию запросов к ней, создание/изменение системы кеширования и т.д.), зачем, и т.д.
Цели:
* снизить скорость генерации страниц до ~1 секунды
* сократить количество HTTP-запросов
* оптимизируя работу сайта, оптимизировать нагрузку на сервер
О проекте:
* Выделенный сервер 1920МГц, 1536 МБ
* Сайт с растущей посещаемостью около 3к/сутки
Оплата Я.Д. или банковский перевод.
От вас нужны сроки и примерная оценка стоимости работ.
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