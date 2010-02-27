Необходимо провести комплексную оптимизацию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок171 просмотр

Что нужно:

1. До: прогон тестов и анализ текущего состояния, перечень проблем, узких мест (с указанием скоростей "как-есть-сейчас"/"как-должно-быть") с указанием приоритетности, способов и сроков их решения

2. Оптимизация

3. После: отчет о производительности системы (с указанием скоростей "как-должно-быть"/"как-получилось", подтвержденными результатами тестов sql-запросов и объяснением разницы между планировавшимся и полученным результатом), с комментариями, что плохо, а что хорошо, что изменено (включая изменения в БД, оптимизацию запросов к ней, создание/изменение системы кеширования и т.д.), зачем, и т.д.

Цели:

* снизить скорость генерации страниц до ~1 секунды

* сократить количество HTTP-запросов

* оптимизируя работу сайта, оптимизировать нагрузку на сервер

О проекте:

* Выделенный сервер 1920МГц, 1536 МБ

* Сайт с растущей посещаемостью около 3к/сутки

Оплата Я.Д. или банковский перевод.

От вас нужны сроки и примерная оценка стоимости работ.

SQL
13 лет назад
LoginovInvestmen
Логинов 
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

kelj
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$200
4 дня

Заявки фрилансеров

kelj
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Flash игра дурак

    Требуется разработать онлайн игру в дурака со ставками, зрителями копия http://playset.ru/. Можно взять оттуда и переделать если так проще будет. + небольшой пример взаимодействия с php Пишите ваши предложения: ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка програмной части сайта

    $166

    Надо разработать программную часть сайта-портала (прикрепленные файлы). Примерный бюджет 5 000 рублей. Интересует кто что-то подобное делал? на каких CMS-ках работаете (свои, брэндовые)? сколько это занимает времени? Верстка есть.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Random текст

    Нужно осуществить вывод случайного текста в сайтбаре wordpress Пример того как нужно сделать (т.е. сайт где это уже организовано) покажу при переписке, пишите стоимость в ЛС

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Модуль для DLE. Вывод ссылок на сайте.

    В общем нужно сделать модуль похожий на этот - http://www.letmewatchthis.com/watch-27335-A-Closed-Book При добавлении ссылки она отправляется на модерацию, после проверки публикуется на сайте. Форму добавления ссылки можно сделать на этой же странице(под самим ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Редактировать базу данных

    Здравствуйте!Есть уже существующий сайт www.illusion-ds.net и там есть база данных для просмотра портфолио, но она работает немного коряво. Необходимо внести небольшие изменения. Бюджет минимальный!

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Непубличная wiki

    Требуется wiki-сайт (наверное на mediawiki). Доступ на чтение и запись только для регистрируемых администратором пользователей. Возможность закачки файлов. Максимальный общий объем файлов - 2 Гб. Очень желательно вместе с хостингом. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад