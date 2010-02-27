Необходимо провести комплексную оптимизацию сайта

Что нужно:

1. До: прогон тестов и анализ текущего состояния, перечень проблем, узких мест (с указанием скоростей "как-есть-сейчас"/"как-должно-быть") с указанием приоритетности, способов и сроков их решения

2. Оптимизация

3. После: отчет о производительности системы (с указанием скоростей "как-должно-быть"/"как-получилось", подтвержденными результатами тестов sql-запросов и объяснением разницы между планировавшимся и полученным результатом), с комментариями, что плохо, а что хорошо, что изменено (включая изменения в БД, оптимизацию запросов к ней, создание/изменение системы кеширования и т.д.), зачем, и т.д.

Цели:

* снизить скорость генерации страниц до ~1 секунды

* сократить количество HTTP-запросов

* оптимизируя работу сайта, оптимизировать нагрузку на сервер

О проекте:

* Выделенный сервер 1920МГц, 1536 МБ

* Сайт с растущей посещаемостью около 3к/сутки

Оплата Я.Д. или банковский перевод.

От вас нужны сроки и примерная оценка стоимости работ.