Необходимо разработать бота для facebook и telegram

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Закрыт4 заявки116 просмотров

Нужен бот под ключ реализующий простые акгоритмы

1. Приветствие

2. Выберите вид рыбы – выбор из списка или ввод названия в виде текста. Всего 22 варианта названий. 

3. Ввести промысловую длину в сантиметрах. Выводится картинка как правильно измерить. 

4. Алгоритм простой есть реализованный в ексель. 

5. Ответ – Примерный вес – ХХХ гр  

И т.д.

Подробное Тз  кину в личку. При отклике указывайте скайп.

плюс мне еще кроме бота надо будет сделать некий веб сервис с ним связанный

8 лет назад
toni-petrov
Антон 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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