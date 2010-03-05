Создание игр для сайта. Суть - пользователи играют друг с другом. Для начала надо две игры: морской бой и крестики-нолики. Если есть еще предложения - буду рад выслушать. Более подробное ТЗ в личной переписке
Необходимо разработать парсер фото панорам улиц
Необходимо разработать парсер фото панорам улиц, и произвести парсинг панорам с яндекс.карт центра москвы
Указывайте сроки.
Цена 100 000р.
Заявки фрилансеров
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