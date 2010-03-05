Необходимо разработать парсер фото панорам улиц

$3333
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок303 просмотра

Необходимо разработать парсер фото панорам улиц, и произвести парсинг панорам с яндекс.карт центра москвы

Указывайте сроки.

Цена 100 000р.

15 лет назад
kstya777
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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