Необходимо разработать смарт-контракт для создания Flash USDT в следующих сетях: TRX (Tron), ETH ,Flash USDT .

Нужен человек, который сможет написать код для создания Flash usdt на сети TRC20

Срок жизни Flash можно не более 10 дней!

Обязательно чтобы он сливался с теальным TETHER!

Цель состоит в создании временного механизма взаимодействия с токенами USDT, который будет отвечать следующим критериям.

Основные требования:

1. Сети для реализации:

• Tron (TRX).

• ETH.

Отображение на кошельке можно до 10 дней

Отображение Flash USDT на кошельках .

А также отображение в блокчейн .