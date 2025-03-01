Необходимо разработать смарт-контракт для создания Flash USDT

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  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок203 просмотра

Необходимо разработать смарт-контракт для создания Flash USDT в следующих сетях: TRX (Tron), ETH ,Flash USDT .

Нужен человек, который сможет написать код для создания Flash usdt на сети TRC20 

Срок жизни Flash можно не более 10 дней!

Обязательно чтобы он сливался с теальным TETHER!

Цель состоит в создании временного механизма взаимодействия с токенами USDT, который будет отвечать следующим критериям.

Основные требования:

1. Сети для реализации:

• Tron (TRX).

• ETH.

Отображение на кошельке можно до 10 дней

Отображение Flash USDT на кошельках .

А также отображение в блокчейн .

EthereumSolidityБлокчейнРазработка смарт-контрактов
2 месяца назад
guest_1740825544373
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