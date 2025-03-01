Необходимо разработать чат-бота в Telegram с мини-приложением для заказа и оплаты продукции. Бот должен включать 7 карточек товара, обеспечивая удобный интерфейс для пользователей. Ожидается реализация функционала для обработки заказов и платежей.
Необходимо разработать смарт-контракт для создания Flash USDT
Необходимо разработать смарт-контракт для создания Flash USDT в следующих сетях: TRX (Tron), ETH ,Flash USDT .
Нужен человек, который сможет написать код для создания Flash usdt на сети TRC20
Срок жизни Flash можно не более 10 дней!
Обязательно чтобы он сливался с теальным TETHER!
Цель состоит в создании временного механизма взаимодействия с токенами USDT, который будет отвечать следующим критериям.
Основные требования:
1. Сети для реализации:
• Tron (TRX).
• ETH.
Отображение на кошельке можно до 10 дней
Отображение Flash USDT на кошельках .
А также отображение в блокчейн .
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо написать Python скрипт, использующий greedy алгоритм для определения оптимального количества и размещения коробок на полках. Учитывайте размеры коробок и среднесуточное потребление для достижения баланса полных полок. Включены дополнительные условия по размещению.Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется восстановить работу формы регистрации пользователей на сайте WordPress после переноса на новый домен. В данный момент форма выдает ошибку при вводе любого имени пользователя. Ожидается устранение проблемы. Оплата выполняется переводом на карту из РФ.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $1200
Требуется разработка SMM панели, используя существующую часть BackEnd и создавая новый FrontEnd и дизайн с нуля. Важно ознакомиться с полным техническим заданием, которое содержит все условия. Бюджет проекта составляет до 1200$.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $1000
Требуется опытный бэкенд-разработчик для разработки API инфраструктуры на AWS и Chrome headless. Необходимы навыки работы с REST API, Python и AWS. Основные задачи включают разработку API для управления браузером, автоматизацию управления серверами и оптимизацию серверной инфраструктуры для работы в реальном времени.Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется WordPress-разработчик для срочного выполнения ряда задач на сайте. Если работа пройдет успешно, предусмотрено долгосрочное сотрудничество. Ожидаются профессионалы, способные быстро и качественно решать поставленные задачи.Веб-программирование9 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется внести правки в программу на Django, включая исправление входа, оптимизацию кода отчетов и добавление средних показателей. Также нужно завершить доработку отчетов, чтобы одинаковые задачи отображались в двух отчетах. Подробное техническое задание будет предоставлено при обсуждении.Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется разработать 2-3 страничный сайт на WordPress с адаптивной версткой для всех устройств. Необходимо обеспечить минимальное время загрузки, кроссбраузерность и SEO-оптимизированный код. Используйте только необходимые плагины. Срок выполнения 5-7 дней.Веб-программирование15 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $1000
Необхідно налаштувати розсилку на WhatsApp. Використання сервісу Twilio є бажаним, але можливі альтернативні варіанти. Очікується ефективне налаштування для регулярних розсилок.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Ищется Back-end разработчик для создания интернет-магазина на платформе Wordpress. Основные задачи включают настройку функционала, интеграцию платежных систем и оптимизацию производительности. Необходим опыт работы с Wordpress и знание PHP.Веб-программирование16 заявокЗакрытмесяц назад