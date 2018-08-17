Необходимо разработать телеграм ботов по эрдропу

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Закрыт4 заявки121 просмотр

тз в приложении - ссылка на тз

начните ответ с фразы 33 и укажите

1 - сколько часов или дней вам нужно на разработку

2 - стоимость

3 - ваш телеграм юзернейм для связи

7 лет назад
daryaivanova32
Дарья 
38 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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