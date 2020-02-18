Необходимо реализовать правки в интернет магазине на 1С Битрикс

Добрый день! Есть сайт [url=http://vanavto.com/]http://vanavto.com/[/url], он на WP + WooCommerce. Он хостится на [url=https://firstvds.ru/]https://firstvds.ru/[/url] (виртуальный сервер). Его необходимо наполнить товарами. Сайт донор [url=https://ixora-auto.ru/]https://ixora-auto.ru/[/url] Нужно спарсить все товары (обведены на скрине https://yadi.sk/i/n0Nv9W2uFFvAnQ) кроме каталога запчастей, и выложить их на нашем сайте (vanavto.com). Нужны почти все ...