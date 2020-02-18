Необходимо реализовать правки в интернет магазине на 1С Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка182 просмотра
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Необходимо реализовать ряд правок на сайте согласно тз (тз предоставлю при личной переписке)  

Нужно доработать фильтр товаров, каталог, чпу.

Процесс работы я хочу наблюдать на вашем тесовом хостинге, оплата поэтапно, делаете на своем хостинге, после оплачиваю и переносим на мой.

Оставляйте свой скайп, телеграм для связи.

4 года назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад