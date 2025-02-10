Необходимо реализовать шаблон дорам для киносайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки156 просмотров

Необходимо реализовать аниме-шаблон для киносайта на Wordpress по аналогу doramalive
1. Создание веб-сайта для просмотра сериалов (дорам) онлайн, аналогичного сайту doramalive

2. Структура сайта
Header:
(Logo; меню навигации по частям, поделиться в мессенджерах) Так же реализация меню поиска по другим дорам нашей линейки (Хэдер должен быть липким)

3. Функциональные требования
- Страницы с информацией об дораме (описание, актерский состав, трейлеры, отзывы пользователей).
- Возможность просмотра дораму с адаптивным плеером (база по дорамам есть готовая, которая работает через html код).
- Система рейтингов и отзывов пользователей.

4. Поиск дорам на сайте.

5. Нефункциональные требования
- Адаптивный дизайн для различных устройств (десктопы, планшеты, мобильные).
- Высокая производительность и отзывчивость сайта.
- Безопасность данных и защита от атак.


Более подробное ТЗ обсудим в ЛС, есть наработки в Figma. Требуется согласовать дизайн, так как шаблон несколько сыроват. Оплата производится исключительно в USDT. Без предоплат. Для связи оставьте ваш Телеграмм.

Если не готовы реализовать проект до конца, то просьба не писать!

FigmaWordPressАдаптивный дизайнСоздание сайтов
3 месяца назад
guest_1710424797711
год в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
3 месяца назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 часов назад
11 отзывов
3 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
10 часов назад
27 отзывов
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
21 час назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование