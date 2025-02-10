Необходимо разработать доску объявлений на платформе HivePress, следуя функционалу, представленному в прототипе из Figma. Ожидаются предложения по бюджету и срокам выполнения. Дизайн может быть изменен по согласованию.
Необходимо реализовать шаблон дорам для киносайта на Wordpress
Необходимо реализовать аниме-шаблон для киносайта на Wordpress по аналогу doramalive
1. Создание веб-сайта для просмотра сериалов (дорам) онлайн, аналогичного сайту doramalive
2. Структура сайта
Header:
(Logo; меню навигации по частям, поделиться в мессенджерах) Так же реализация меню поиска по другим дорам нашей линейки (Хэдер должен быть липким)
3. Функциональные требования
- Страницы с информацией об дораме (описание, актерский состав, трейлеры, отзывы пользователей).
- Возможность просмотра дораму с адаптивным плеером (база по дорамам есть готовая, которая работает через html код).
- Система рейтингов и отзывов пользователей.
4. Поиск дорам на сайте.
5. Нефункциональные требования
- Адаптивный дизайн для различных устройств (десктопы, планшеты, мобильные).
- Высокая производительность и отзывчивость сайта.
- Безопасность данных и защита от атак.
Более подробное ТЗ обсудим в ЛС, есть наработки в Figma. Требуется согласовать дизайн, так как шаблон несколько сыроват. Оплата производится исключительно в USDT. Без предоплат. Для связи оставьте ваш Телеграмм.
Если не готовы реализовать проект до конца, то просьба не писать!
Заявки фрилансеров
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