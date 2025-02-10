Необходимо реализовать аниме-шаблон для киносайта на Wordpress по аналогу doramalive

1. Создание веб-сайта для просмотра сериалов (дорам) онлайн, аналогичного сайту doramalive



2. Структура сайта

Header:

(Logo; меню навигации по частям, поделиться в мессенджерах) Так же реализация меню поиска по другим дорам нашей линейки (Хэдер должен быть липким)



3. Функциональные требования

- Страницы с информацией об дораме (описание, актерский состав, трейлеры, отзывы пользователей).

- Возможность просмотра дораму с адаптивным плеером (база по дорамам есть готовая, которая работает через html код).

- Система рейтингов и отзывов пользователей.



4. Поиск дорам на сайте.



5. Нефункциональные требования

- Адаптивный дизайн для различных устройств (десктопы, планшеты, мобильные).

- Высокая производительность и отзывчивость сайта.

- Безопасность данных и защита от атак.





Более подробное ТЗ обсудим в ЛС, есть наработки в Figma. Требуется согласовать дизайн, так как шаблон несколько сыроват. Оплата производится исключительно в USDT. Без предоплат. Для связи оставьте ваш Телеграмм.



Если не готовы реализовать проект до конца, то просьба не писать!