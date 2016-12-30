Необходимо русифицировать шаблон интернет магазина (движок opencart).

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок122 просмотра

Необходимо русифицировать шаблон интернет магазина (движок opencart).

Работа будет строится следующим образом:

1) высылаю файл с английским языком

2) переводите

3) выкладываем всю информацию на тестовый и тестируем корректность перевода;

4) вносим правки и снова тестируем.

Интересует именно не дословный, а адаптивный перевод.

указывайте цену за весь объем работы (можно диапазоном).

Opencart
8 лет назад
Aksenod
Денис 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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