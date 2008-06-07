Необходимо сделать флеш интро для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок261 просмотр

Необходимо сделать флеш интро для сайта. Просьба прислать резюме с линками работ по флеш интро, расценки на разработку флеш интро и рейт оплаты труда в час. Материалы необходимо прислать на емайл:

jobs2006(at)bartsoft.com. После успешной реализации данного проекта возможно продолжение сотрудничества на постоянной основе, так как новые проекты к нам поступают постоянно.

17 лет назад
irenebart
63 года
19 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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