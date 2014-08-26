Необходимо сделать портал для внутренней сети

$690
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка99 просмотров

необходимо сделать портал для внутренней сети, техническое задание есть , в портале обязательно разделение по правам доступа, соблюдение корпоративного дизайна

11 лет назад
jorgiyng
Игорь 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$690
20 дней
Выполнено вовремя , с доработками и по техническому заданию , работаем дальше !
Очередной успешный проект, продолжаем сотрудничество!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад