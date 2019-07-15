Необходимо сделать вывод данных из xml на сайт и настроить автовывод

У нас есть CRM система salesap. Она предназначена для агентств недвижимости и в ней ведутся объекты недвижимости, их то и надо будет вывести на сайт. Делается это через xml файл из crm. Сам сайт будет делаться на платформе wordpress и нужен человек который настроит связку CRM-XML-WORDPRESS