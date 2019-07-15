Необходимо сделать вывод данных из xml на сайт и настроить автовывод

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок114 просмотров

У нас есть CRM система salesap. Она предназначена для агентств недвижимости и в ней ведутся объекты недвижимости, их то и надо будет вывести на сайт. Делается это через xml файл из crm. Сам сайт будет делаться на платформе wordpress и нужен человек который настроит связку CRM-XML-WORDPRESS 

WordPress
6 лет назад
yachishinden
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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