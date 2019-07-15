Нужно прописать скрипт на сайте mw-power , чтобы в карточки каталога по одному разделу автоматически выгрузились и в дальнейшем обновлялись данные с фида данных другого сайта. Фид есть. Категории у одного сайта ( чей фид) ...
Необходимо сделать вывод данных из xml на сайт и настроить автовывод
У нас есть CRM система salesap. Она предназначена для агентств недвижимости и в ней ведутся объекты недвижимости, их то и надо будет вывести на сайт. Делается это через xml файл из crm. Сам сайт будет делаться на платформе wordpress и нужен человек который настроит связку CRM-XML-WORDPRESS
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