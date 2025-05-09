Необходимо разработать качественную страницу оформления заказа в корзине. Оформление должно быть интуитивно понятным с четким указанием полей для ввода данных, выбора способа доставки и оплаты. Включить три варианта доставки и два варианта оплаты, а также детализированные поля для заполнения. Ориентироваться на успешные примеры оформления.
Необходимо скопировать 3 сайта на выходе статика хтмл
Детали в задании.
https://docs.google.com/document/d/1PGcnSnJt-Gfaza3qNJS4OmByj__1j98PJCvPgNaSBOM/edit?usp=sharing
Сайты сдаем один за другим. В заявке - общий бюджет проекта.
На выходе рабочие сайты поднятые на указанных доменах, со всеми рабочими ссылками, формами.
Заявки фрилансеров
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