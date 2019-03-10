Необходимо скопировать сайт и заменить кнопки на нём.

Веб-программированиеЗавершен16 заявок249 просмотров
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Добрый день! Есть сайт лендинг https://1wmiv.xyz/landing-page  необходимо полностью его скопировать, а так же вот тут убрать формы - http://joxi.ru/RmzlRkHYMqdPAO  Вместо них вставить синюю кнопку зарегистрироваться большего размера и все.

5 лет назад
farmel
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
Lemp
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$40
1 день
WMZ
Рекомендую, Андрея, как опытного специалиста! Все сделано быстрее срока, никаких нареканий нету! Человек мастер!
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Хороший заказчик. Рекомендую.