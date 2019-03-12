Необходимо скопировать сайт или сделать максимально приближенным.Сайт американский по бьюти индустрии.На нем собраны тысячей мастеров предлогающие услуги в разных областях красоты.На сайте два кабинета один для регистрации клиента другой для мастера.Клиент резервирует услугу онлайн через календарь.На сайте присутствует много наворотов которые не нужны,например у мастера есть мини CRM система для ведения учета или составления учета.Пишите предлогайте варианты.

Сам сайт:www.styleseat.com