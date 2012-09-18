Необходимо сверстать и натянуть на Joomla.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок212 просмотров

Доброго времени суток.

Необходимо сверстать дизайн и натянуть на Joomla.

Также подключить вебкамеры.

Бюджет данного проекта 100-200 $.

Не каких предоплат не будет,потому что 2 программиста просто кинули.

Писать сюда.

Сроки очень короткие, в среду необходимо уже сдать верстку с натяжкой на Joomla, а к пятнице подключить камеры.

Итого на все есть 5 неполных дней. Дизайн сайта уже давно готов.

Joomla
13 лет назад
ia-mosalev
Иван 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

serjsv
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$45
1 день
Человек просто начал с верстки. Потом все перешло в разработку на флеше и продолжил на симфе. Разработка очень качественная и стоит своих денег. Разработка продолжается, каждый написанный модуль работает на 100 %. Работа ведется, но пока к моему сожалению расчитаться не могу до конца - поэтому приостановили. Всем советую, добросовестный, честный.
Все клево

Заявки фрилансеров

serjsv
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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