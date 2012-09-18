Необходимо сверстать и натянуть на Joomla.

Доброго времени суток.

Необходимо сверстать дизайн и натянуть на Joomla.

Также подключить вебкамеры.

Бюджет данного проекта 100-200 $.

Не каких предоплат не будет,потому что 2 программиста просто кинули.

Писать сюда.

Сроки очень короткие, в среду необходимо уже сдать верстку с натяжкой на Joomla, а к пятнице подключить камеры.

Итого на все есть 5 неполных дней. Дизайн сайта уже давно готов.