Несложный скрипт php+mysql

Нужно написать следующий скрипт, записывающий в таблицу данные по скачиваниям.

Имеется таблица files

id | name | downloads

1 name1 10

2 name2 45

3 name3 63

4 name4 81

5 name5 33

6 name6 12

7 name7 11

8 name8 8

Значения downloads в течении дня прирастают.

Необходимо создать таблицу stat и вность ежечасно(по крону будет запущен скрипт) в нее данные о изменениях в поле downloads , а именно какой прирост был за сегодня, а так же записывать количество закачек за вчера.

Структура таблицы stat:

id | date | summ | last | curr

1 12.01.10 1024 0 36

2 13.01.10 1060 36 12

3 14.01.10 1075 12 28

..и так далее

Алгоритм следующий:

При первом запуске

- если нет данных в таблице, считаем сумму по полю downloads таблицы files

- добавляем запись в таблицу указываем текущую дату, сумму которую посчитали, last=0,

- значение curr обновляем ежечасно, по формуле summ(downloads) - summ

- если наступил новый день, добавляем в таблицу новую строку с date=дата нового дня, summ=summ прошлого дня , + curr прошлого дня, last=curr прошлого дня, curr = summ(downloads) - summ

curr последней строки обновляется ежечасно, до появления нового дня и т.д

date - дата, last - скачано вчера , curr - скачено сегодня.

Цена/Сроки