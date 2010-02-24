Требуется программист (PHP, Mysql, HTML,) для проектного выполнения задач. В перспективе фултайм работа. Требование в актуальном проекте -Програминг PHP -знакомство с торрент технологиями ...
Несложный скрипт php+mysql
Нужно написать следующий скрипт, записывающий в таблицу данные по скачиваниям.
Имеется таблица files
id | name | downloads
1 name1 10
2 name2 45
3 name3 63
4 name4 81
5 name5 33
6 name6 12
7 name7 11
8 name8 8
Значения downloads в течении дня прирастают.
Необходимо создать таблицу stat и вность ежечасно(по крону будет запущен скрипт) в нее данные о изменениях в поле downloads , а именно какой прирост был за сегодня, а так же записывать количество закачек за вчера.
Структура таблицы stat:
id | date | summ | last | curr
1 12.01.10 1024 0 36
2 13.01.10 1060 36 12
3 14.01.10 1075 12 28
..и так далее
Алгоритм следующий:
При первом запуске
- если нет данных в таблице, считаем сумму по полю downloads таблицы files
- добавляем запись в таблицу указываем текущую дату, сумму которую посчитали, last=0,
- значение curr обновляем ежечасно, по формуле summ(downloads) - summ
- если наступил новый день, добавляем в таблицу новую строку с date=дата нового дня, summ=summ прошлого дня , + curr прошлого дня, last=curr прошлого дня, curr = summ(downloads) - summ
curr последней строки обновляется ежечасно, до появления нового дня и т.д
date - дата, last - скачано вчера , curr - скачено сегодня.
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