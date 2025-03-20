Требуется разработка онлайн-маркетплейса для покупки и продажи мебели между частными лицами. Платформа должна поддерживать регистрацию пользователей, создание и управление объявлениями, безопасные транзакции и встроенный чат. Также необходима административная панель для управления пользователями и объявлениями. Технологический стек включает React.js для фронтенда и Node.js для бэкенда.